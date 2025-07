Szalay-Bobrovniczky Kristóf: teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: nemcsak modern, megbízható és sokoldalúan alkalmazható helikopterekről van szó, hanem olyan komplex rendszerről, amely alapjaiban változtatja meg a Magyar Honvédség reagálóképességét, mobilitását, és nemzetközi műveletekbe való integrálhatóságát. Hozzátette: a haderőfejlesztés keretében nem csak a légierő, hanem a Magyar Honvédség teljes eszközrendszerét cserélik.

A most teljessé vált tizenhatgépes flotta minőségi ugrást jelent a honvédség műveleti lehetőségeiben - jegyezte meg.

A tíz közepes taktikai szállító helikopter egy egész más mobilitást tesz lehetővé, legyen szó a csapatok, a felszerelés, az utánpótlás gyors és biztonságos célba juttatásáról - sorolta. Emellett a flotta része még hat különleges műveleti gép. Ezek HForce nevű, a magyar légierő számára kifejlesztett fegyverzetcsomaggal felszereltek, és megérkezett azokból az utolsó kettő is - tájékoztatott.

A flottának már szolgálatban álló része bizonyított is - mondta. Példaként említette a tomboló erdőtüzeket tavaly augusztusban Észak-Macedóniában, ahol a Magyar Honvédség gyors és hatékony segítséget nyújtott. Továbbá a tavaly szeptemberben Vas vármegyében fellángolt tűz esetén tanúsított helytállást.

Szavai szerint a gép, a technológia nagyon fontos, de az ember még fontosabb. Kiemelte: a Magyar Honvédségnél, a légierőnél különösen odafigyelnek a megfelelő kiképzésre, kiválasztásra.

A miniszter megköszönte az Airbus kiváló munkáját illetve a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárnak a magas színvonalú szolgálatot. A teljessé vált flotta "a Magyar Honvédség erejét növelje, ezen keresztül Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Dennis Bernitz, aki az Airbus Helicoptersnél a nyugat-európai eladások vezetője a közmédiának elmondta: Európa legmodernebb helikopterflottája a magyar. A H225M helikopter HForce fegyverrendszerrel felszerelt- tette hozzá.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a közmédiának azt nyilatkozta, hogy a mai napon befejeződött a helikopterképesség felépítése, már csak üzemeltetni kell, a kiképzést erősíteni és készen állni feladatokra. Például a különleges műveleti csapatok biztosítására, szállításra, katasztrófavédelmi feladatok ellátására. Hozzátette: átképezték az idősebb pilótákat, mellettük rengeteg fiatal pilóta van.

Az eseményen dinamikus és statikus bemutató is volt.

Az MTI-hez eljuttatott sajtóanyag szerint a H225M típusú helikopter maximális felszállótömege 11 tonna. A helikopter teljes hossza 19,5 méter, teljes magassága 4,97 méter. Maximális sebessége óránként 324 kilométer, utazósebessége óránként 262 kilométer.

A H225M helikopter 12 országban rendszeresített, Magyarország mellett Brazília, Franciaország, Indonézia, Kazahsztán, Malajzia, Mexikó, Kuvait, Szingapúr, Thaiföld, Ukrajna és Hollandia hadereje rendelkezik a típussal.

A tíz közepes szállító helikopter csapat-és teherszállításra alkalmas. Emellett külső teherszállítási, tűzoltó képességekre is, akár éjszakai körülmények között, éjjellátóval végrehajtva. A hat különleges műveleti gép HForce nevű fegyverzetcsomaggal felszerelt. A csomag része egy 20 milliméteres gépágyú, illetve egy 70 milliméteres rakétakonténer is. A későbbiek során irányított páncéltörő rakéták is rendelkezésre állnak majd. Emellett komplex navigációs rendszer, multifunkcionális tehermozgató rendszer, csörlő és gyorsköteles lecsúszást biztosító elemek állnak rendelkezésre a típuson.

Forrás: MTI

Fotó: MTI