Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a volt vezérkari főnök korábban Ukrajna támogatásáról beszélt + videó

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: "Sokat beszél arról egyébként, a menesztését után, követően a nyilvánosságban is részben mint elemző, részben pedig már mint Magyar Péter egyik szövetségese, hogy mennyi mindent tett ő a Nato-ban annak idején, hogy erővel Ukrajnát támogassák. Tehát ő folyamatosan erről beszél, arról is beszél, hogy neki telefonszámai vannak, tudjuk is hogy kivel, Zaluzsnij például az egyik személy, és még ki tudja hányan. Erre vonatkozóan zajlanak a vizsgálatok, ezeket fel kell deríteni. És ezek a telefonszámok most aktivizálódnak úgy látszik."