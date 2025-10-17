Keresés

Belföld

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nagy mértékű a csatlakozási kedv a tartalékos szolgálat iránt

2025. október 17., péntek 21:22 | Magyar Nemzet
Magyar Honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf tartalékos katonai szolgálat Adaptive Hussars 2025

Bő egy év alatt több mint hétezer fővel nőtt a területvédelmi tartalékosok száma a Magyar Honvédségben: az állományban vannak fiatalabbak és idősebbek is, tanulók és teljes munkarendben dolgozók egyaránt. Sneff Botond és Hottó Patrik őrvezetőkkel beszélgettünk arról, hogy mi motiválhat manapság valakit tartalékos szolgálatra, milyen kihívásokkal kell szembenéznie, és ezt hogyan tudja összeegyeztetni a civil életével.

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nagy mértékű a csatlakozási kedv a tartalékos szolgálat iránt

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Egészen különleges érzés volt, amikor először meneteltünk egyenruhában, harcászati felszereléssel. Attól a pillanattól fogva egyszerűen tudtam, hogy nekem itt a helyem – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a tizennyolc éves Sneff Botond, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred őrvezetője. Emlékezetes, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt, mint manapság. Egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét, amit a tárcavezető szerint jól mutat, hogy egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést. 

A középiskolás Sneff Botond is a hétezer tartalékos közé tartozik. A fiatal őrvezető lapunknak elárulta, a katonai hivatás őt már régóta foglalkoztatta, édesapja a mai napig nagyon sokat mesél a katonai szolgálat során átélt élményeiről. – A rend és a fegyelem, a társakkal való összetartás és a kalandos történetek is hozzátartoznak ehhez, ezek az értékek és események rendkívül vonzók nekem – hangsúlyozta.

A fiatal őrvezető ott volt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton is, amelynek részeként a Black Swan gyakorlaton a sármelléki repülőteret őrizte. Hatalmas élményként élte meg, érezte a rá bízott feladat jelentőségét. Az pedig, hogy a haditechnikai eszközökkel testközelből találkozhatott, csak elmélyítette az elhivatottság érzését. – Amit meg kellett szoknom, az az éjszakai szolgálat volt, amikor ugyanolyan ébernek kell lenni, mint nappal. Ezeken a holtpontokon a társak jelenléte, a velük való összetartás segített átlendülni – idézte fel.

Szerinte a tartalékos szolgálat nagyon jó lehetőség, ha valaki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért. A fegyelem és az alázatosság alapvető a helytálláshoz, minden más tanulható és fejleszthető. Hangsúlyozta: 

az ember itt önismeretet gyakorolhat, felmérheti teherbírását, és eközben egy erőt képviselő és tiszteletre méltó csapat, a Magyar Honvédség tagja lehet.

Sneff Botond azonban nem áll meg a tartalékos szolgálatnál, komoly céljai vannak katonaként. A középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna. – Az egyik legfontosabb célom, hogy felkészült és elkötelezett katonaként szolgáljak a haderőben – szögezte le.

