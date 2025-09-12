Keresés

Belföld

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mindent meg kell tenni, hogy a modern magyar állam biztosítsa a zsidó közösség védelmét

2025. szeptember 12., péntek 12:52 | MTI
Magyar Honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izrael MAZSIHISZ Grósz Andor

A haza védelme nemcsak kötelesség, hanem jog is: mindazok joga, akikkel közös az életünk - hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten a tárca és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) együttműködési megállapodásának aláírása alkalmából.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az első és a második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzését szolgáló együttműködési keretmegállapodást írt alá.

A miniszter beszédében hangsúlyozta: Magyarország a közösségek közössége, a zsidó közösség pedig a Magyar Honvédség első pillanatától kezdve jelen van történelmünkben.

Felhívta a figyelmet arra: napjaink sem mentesek a nehéz és komoly harcoktól, kihívásoktól, Európát szinte a soá óta nem látott antiszemita hullám éri el, de Magyarország ebben a tekintetben a béke szigete, a kormány mindent megtesz, hogy az illegális migráció és az annak hátán érkező antiszemita terrorizmus Magyarországra ne tehesse be a lábát.

Hozzátette: megrendülten követik az eseményeket a baráti és szövetséges Izraelben és a Közel-Keleten, és imába foglalják azokat a magyarokat, akik a közel-keleti terrorista erőszak áldozatai lettek.

A miniszter szólt arról is: nem szabad elfeledkezi a vészkorszakról, amikor elítélhető módon a honvédség és a magyar állam kitaszította magából a közösséget, ami alkotóeleme volt, a zsidókat megfosztották a honvédségi szolgálattól, és a munkaszolgálaton keresztül a halába küldték őket. Kiemelte: ezt soha nem szabad elfelejteni, és mindent meg kell tenni, hogy a modern magyar állam és az ország, amiben élünk, ezt az emléket fenntartsa, biztosítsa a zsidó közösség védelmét.

Grósz Andor arról beszélt, a megállapodás lefekteti az alapjait egy régi adósság törlesztésének, hogy méltó módon tudjanak adózni azok emlékének, akik sokat tettek a hazáért.

A Mazsihisz elnöke emlékeztetett: 1848-ban zsidó zászlóaljak is harcoltak a magyar szabadságért, és a zsidók anyagilag is támogatták, hogy az ország független és szabad legyen. Hozzátette: ugyanez igaz az első világháborúra is, vidéken járva szembesülhetünk a temetőkben, emléktáblákon azoknak a zsidóknak a neveivel, akik életüket áldozták a hazáért. Mint mondta, a legfájóbb az, ami a munkaszolgálatosokkal történt, akik fegyver nélkül, kegyetlen körülmények között adták életüket az országért.

Grósz Andor is arról beszélt, a magyarországi zsidóság nyugodtan élheti meg zsidóságát ma Magyarországon, köszönhetően a kormány politikájának. Mint mondta, a kormány nem csak szavakban áll a zsidóság mellett, október 7-e után a gyakorlatban is bizonyította ezt.

Szólt arról, hogy fel kell lépni az antiszemita tendenciákkal szemben, amelyek megjelentek Amerikában vagy Európa legfejlettebb országaiban. A megállapodás példát mutat, hogy az állam milyen mértékben tud és akar együttműködni a zsidó közösséggel, amelynek tagjai egyenrangú polgárokként nap mint nap teljesítik kötelességüket a haza érdekében - hangoztatta.

A megállapodás kifejezi a felek elkötelezettségét az első és második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékek megőrzése, a kutatás és az ismeretterjesztés mellett. Az együttműködés kiterjed a nyughelyek, emlékhelyek gondozására, állapotuk felmérésére és felújítására, valamint a hadszíntérkutatás és az emlékezetpolitika területére is.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

