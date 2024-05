Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország továbbra is a béke pártján áll, és ehhez sziklaszilárdan tartja magát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megismételte: Magyarország továbbra is a béke pártján áll, és ehhez sziklaszilárdan tartja magát. A magyar kormány nem hajlandó olyan lépéseket támogatni, amelyek a háború eszkalálódásához, meghosszabbításához, vagy a magyar emberek biztonságának veszélyeztetéséhez, a magyar érdekek csorbulásához vezetnek. Ebben pedig számítanak a magyar emberek támogatására is a június 9-i választásokon, melynek tétje, hogy a háborút támogató vagy a békepárti erők lesznek többségben Európában ezekben a nehéz, háborús időkben - tette hozzá a honvédelmi miniszter.

