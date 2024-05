Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország jó időben és a megfelelő stratégia mentén kezdte újraépíteni a védelmi iparát + videó

Ez is része a Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának, amelyben eddig is a legmodernebb hadieszközöket szerezte be hazánk. Csúcstechnológiás Airbus helikopterek, a világ legjobbjaiként számon tartott német Leopárd páncélosok, és hamarosan új generációs Gripen vadászgépek szavatolják a biztonságunk.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.