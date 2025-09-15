Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Sajtóklub 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását

2025. szeptember 15., hétfő 13:24 | MTI
honvédelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf Danube Institute The Heritage Foundation V. Geopolitikai Summit konferencia

A magyar külpolitika nem választ Kelet és Nyugat között, hanem összeköti azokat; ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Danube Institute és a The Heritage Foundation szervezésében tartott V. Geopolitikai Summit konferencia hétfői nyitóbeszédében.

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását

A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy Európa védelme nyolcvan éve az amerikai vezetésű NATO-ra épül, az európai országok mégis gyakran kevésbé tartanak a valódi ellenfelektől, mint az éppen hivatalban lévő amerikai elnök hangulatától. Hangsúlyozta: a NATO biztonságát nem az amerikai vezetők személyisége veszélyezteti, hanem az, ha az európai államok elveszítik akaratukat saját védelmük biztosítására. Európa új stratégiai gondolkodásának szerinte az önállóságon, az alkalmazkodás képességén és a konnektivitáson kell alapulnia.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország felkészült: a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Aki Kelet-Európában nem a saját stratégiáját követi, előbb-utóbb más háborúját vívja - mutatott rá, és kiemelte: a magyar geostratégiát ezért soha nem a hangos szavak, hanem a pontos, átgondolt lépések határozták meg.

A magyar külpolitikáról szólva hangsúlyozta: a Kelet és Nyugat összekapcsolásába rejlik az ország mozgástere, ezt mutatják a közép-európai közlekedési útvonalak, a vasutak, az energia- és adatáramlás, a kereskedelem és az infrastruktúra, amelyek az önállóságot erősítik, nem az alárendeltséget.

"Magyarország mindig is Európa része volt, és mindig is az marad. A cél világos: újra erőssé kell tenni Európát" – hangsúlyozta a miniszter.

Az Európai Unió jövőjéről szólva úgy fogalmazott: az EU fennmaradásának feltétele egy rugalmasabb, több szintű szerkezet kialakítása. Egy olyan rendszerre van szükség, amely különválasztja a katonai-energetikai együttműködést, a közös piacot, az euróövezetet és a politikai integrációt. Hangsúlyozta: Európának a Balkán bővítésére, a déli és keleti nyitásra, valamint a regionális együttműködés erősítésére kell összpontosítania.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte, hogy a világ ma már multipoláris rendszerben működik, amelyben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország a három meghatározó erőközpont. A geopolitikai átmenet időszaka szerinte különösen instabil, ezért Európának józan stratégiára van szüksége. Az orosz–ukrán háborút európai konfliktusnak nevezte, amelyet a fronton nem lehet megoldani, és úgy vélte, Ukrajna túlélése kizárólag külső támogatáson múlik. A miniszter rámutatott: Ukrajna EU- és NATO-tagsága veszélyeztetné az Unió stabilitását, ezért inkább stratégiai partnerségben, de tagság nélkül kell együttműködni vele.

A Közel-Keletről szólva elmondta, hogy a régió gyorsan változó erőviszonyai miatt Európának fokozott figyelemmel kell követnie az eseményeket. Magyarország számára Izrael nemcsak szövetséges, hanem a nyugati közösség része, ezért Magyarország elutasítja az EU Izraellel szembeni szankciós retorikáját - mondta, ugyanakkor hozzátette: a stabilitás érdekében szükség van pragmatikus együttműködésre a térség más szereplőivel, különösen a Perzsa-öböl államaival.

A migrációról szólva kiemelte, hogy Magyarország civilizációs kérdésként kezeli a jelenséget, amely gyakran összekapcsolódik a szélsőséges csoportok terjedésével. A kormány álláspontja szerint a megoldás a szigorú határvédelem, az erős nemzeti védelem és a problémák forrásánál való kezelése. Kiemelte: bár a NATO a kollektív védelem alapköve, Európának saját védelmi képességeit is erősítenie kell, de párhuzamos struktúrák helyett a NATO-t kiegészítő rendszerekben érdemes gondolkodni.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Nagyon furcsa számokat húztak ki a hatos lottón

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Újabb kincs az Aldiban, 2500 forintért 6 darabos szettet kapsz

Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

Soma Mamagésa vallomása: ezt csinálja férjével a hálószobában már 36 éve

Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Magyarellenes rigmusok közepette majdnem tragédia történt a lelátón

Rekord: A 15 éves Owen Cooper a legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át

További híreink

Rekord: A 15 éves Owen Cooper a legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át

Oroszország megfenyegette a NATO-t

Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
3
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
4
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
5
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
6
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
7
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
8
Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt
9
Zelenszkij: A leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek
10
Sajtóklub – Kell-e félnünk itthon pszichopata merénylőtől? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!