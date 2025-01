Szalay-Bobrovniczky Kristóf: két századnyi újonc kezdte meg a katonai alapkiképzést

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint elmondta, hogy Hajdúhadházon az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezrednél, Várpalotán pedig az MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezrednél kezdték meg a katonai alapkiképzési programot.

A kiképzéssel a katonák megerősítik fizikai és mentális állóképességüket, elsajátítják az alapvető katonai szabályokat, eljárásrendeket, valamint megismerkednek a fegyverekkel és harceljárásokkal - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az egész életre szóló értékes tudást kapnak az újoncok, csapatban gondolkodást és cselekvést, magabiztosságot, képesek lesznek megvédeni az országot.

Emlékeztetett arra, hogy a "Szeretem, Megvédem!" mottóval tavaly júniusban elindított toborzás rendkívül sikeres volt, a kampány lezárulása után is folyamatos a jelentkezés és mostanáig több mint 3700 fővel gyarapodott a honvédség létszáma.

Amióta Magyarország átállt a haderő önkéntes kiegészítésére, ilyen rövid idő alatt ilyen sokan még nem csatlakoztak a Magyar Honvédséghez - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelte, hogy a frissen toborzottak közül több százan, a jelentkezők nagyjából tíz százaléka váltott szolgálati formát, és szerződéses katonaként szolgálja tovább a hazát.

A kiképzés rugalmas rendszere lehetővé teszi, hogy a területvédelmi tartalékosok bármikor úgy dönthessenek, hogy szerződéses katonaként szolgálnak tovább.

A miniszter azt is hozzátette, hogy a tartalékos kampány hatására növekedett az érdeklődés a szerződéses katonai szolgálat iránt is, ez mutatja, hogy a most bevonulók közül a többség hivatásként tekint a katonai pályára.

"Vannak köztük, akik gyerekkori álmukat szeretnék ezzel megvalósítani, vannak, akik a kiképzéssel és az aktív életvitellel fizikai és mentális téren szeretnének erősödni, megint mások a felsőoktatási többletpontok nyújtotta lehetőségek miatt jelentkeztek" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tárca közleményében.

MTI