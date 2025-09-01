Keresés

2025. 09. 01. Hétfő
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: katonának lenni a legszebb hivatás

2025. szeptember 01., hétfő 13:53 | MTI

Katonának lenni a legszebb hivatás - hangoztatta a honvédelmi miniszter hétfőn Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a Magyar Honvédség életpályát kínál a fiataloknak.

Az augusztus 20-i tisztavatásra utalva arra biztatta a fiatalokat: minél többen jelentkezzenek kadétnak, hogy később ők is tiszti esküt tehessenek.

A miniszter a Szent István-napi eseményekre emlékeztetve arról is beszélt, hogy azok megmutatták, milyen látványos fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség.

"Számíthatunk a Magyar Honvédségre, mint ahogy önökre is számít a Magyar Honvédség" - mondta a politikus, hozzáfűzve: ehhez méltó körülményeket igyekeznek kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében.

Kitért Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra is, hogy a mögöttünk hagyott ezredév sikeres volt, hiszen megvédtük vívmányainkat.

Arra kérte a jelen lévő kadétokat, tiszteljék egymást és tiszteljék a múltat.

Elmondta, hogy az idei tanévet 483 fővel kezdi a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, valamint a nyíregyházi és szolnoki kollégiumban.

Közölte azt is, hogy az ország mintegy 400 iskolájában tanulják a diákok a honvédelem tantárgyat, a legfiatalabbak számára pedig 30 általános iskolában elindul a Hadapród program.

Az ünnepség zárásaként akadálypályát, valamint szimulációs fegyvereket adtak át.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

