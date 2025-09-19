Keresés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Elég volt az áradó tiszás gyűlöletből

2025. szeptember 19., péntek 11:27
gyűlölet Szalay-Bobrovniczly Kristóf Tisza Párt feljelentes

Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte pénteken a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az internetes agressziót, hanem azért, mert "egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni".

"Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított"

- fogalmazott a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét; ez nem szolgálja a közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni.

"Ezért feljelentést tettem, hiszen nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami"

- közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

