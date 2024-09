Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Egyre többen jelentkeznek területvédelmi tartalékosnak

Szólt arról is, hogy a toborzókampányuknak nemcsak a tartalékos szolgálati formára van hatása, hanem a hivatásos szerződéses állományba jelentkezők létszáma is megduplázódott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról is, hogy jelentős változásokat vezettek be az illetményt érintően. A magyar területvédelmi erőkhöz csatlakozók bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási illetményt kapnak egy évben, amely havi 50 ezer forintos részletekben jut el hozzájuk, szerződéskötéskor pedig bruttó 150 ezer forint illeti őket, és ajánlási bónuszt is bevezettek.

A sajtótájékoztatóval egy időben zajló lőkiképzés-előkészítő foglalkozás is a kiképzés része – jegyezte meg -, amely egy öthetes modul, s amelyet el lehet végezni akár hétvégente is. Jelenleg az ország 21 pontján történik különböző helyszíneken alapkiképzés – közölte, hozzáfűzve, hogy a területvédelmi tartalékosok helyben tudnak majd szolgálatot teljesíteni, alapvetően a hivatásos haderő támogató, kiegészítő funkcióiban.

A Magyar Honvédség vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred laktanyájában tartott sajtótájékoztatón Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, a magyar kormány évekkel ezelőtt haderőfejlesztésbe kezdett, mert Magyarországnak szüksége van olyan erős haderőre, amely képes megvédeni a magyar emberek életét, vagyonát, kultúráját, de erős magyar haderőre van szükség ahhoz is, hogy az ország a NATO-feladataiból fakadó kötelezettségeinek is meg tudjon felelni.

