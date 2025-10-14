Keresés

2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún

2025. október 14., kedd 10:34 | HírTV
Magyar Honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bajtársak Digitális Polgári Kör

Szükségünk van a magyar emberek támogatására, hogy kiállhassunk és azt tudjuk mondani, mi kívül fogunk maradni ezen a háborún - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában kedd reggel.

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: "a mi feladatunk Magyarország védelme". Az elmúlt három évben, mióta Ukrajnában háború van, biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún - hangsúlyozta.

Most azonban jönnek a választások, és egy új lehetőség kínálkozik azoknak, akik ezt meg akarják változtatni, hogy elmozdítsák Magyarország kormányát és egy olyan kormányt helyezzenek oda, amely majd ezt a háborús tervet támogatni fogja - tette hozzá.

Mint mondta, Brüsszelnek van egy háborús terve, úgy döntöttek, beszállnak az "anyagháborúba", ehhez az unió átalakítja gazdaságát hadigazdaságra, amihez "mérhetetlen sok pénzre és politikai támogatásra van szükség". "Ez a Tisza-projekt" - fűzte hozzá.

A miniszter kiemelte: a kormány nyíltan, egyenesen megmondta, hogy nem támogatja az ukrajnai háborút, sem fegyverrel, sem más módon, és nem támogatja Brüsszel háborús tervét sem. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban hangsúlyozta: szükségük van a magyar emberek támogatására, ahhoz, hogy kiállhassanak és azt tudják mondani, a magyar emberek is támogatják ezt és "mi kívül fogunk maradni ezen a háborún, ha törik, ha szakad és nem fognak tudni kormányt váltani itt annak érdekében, hogy belesodortassanak minket a háborúba, vagy (...) Ukrajnát valamiféle biztonsági garancia keretében berángassák az Európai Unióba az akaratunk ellenére".

Szalay-Bobrovniczky Kristófot kérdezték arról is, hogy a "Szeretem, megvédem!" kampány nyomán bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ezzel kapcsolatban a miniszter kiemelte: a Magyar Honvédség alapja a hivatásos és szerződéses állomány, ezt egészítik ki a tartalékosok, akik a munkájuk vagy a tanulmányaik mellett vállalkoznak arra, hogy egy kiképzést követően évente elérhetővé válnak a honvédség számára.

Mint mondta, büszkék a toborzási eredményekre és felhívta a figyelmet arra: megkérdőjelezhetetlen, hogy a Magyar Honvédség minden elemében fejlődik, folyamatosan érkeznek új eszközök, Szolnokon új laktanya épül, sokat fejlődtek szervezeti kérdésekben is és az elmúlt három évben kétszer emelték kétszámjegyű összeggel a katonák illetményét.

Szólt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról is, és azt mondta, az egyfajta mérföldköve, vizsgája a haderőfejlesztésnek, a tapasztalatokat pedig hasznosítani fogják. Mint mondta, a gyakorlat utolsó napjaiban vannak, amely sikeresen, eredményesen és baleset nélkül zajlott le.

A Bajtársak Digitális Polgári Körről azt mondta, nagyon sokan tartják fontosnak a haza védelmét, sokakat érdekel a hadtörténelem, a haditechnika, a hagyományőrzés. Sokan várnak a mi politikai közösségünktől ebben az ügyben tartalmakat, ötleteket, felvetéseket, szervezést és a Bajtársak Digitális Polgári Kör alkalmas erre - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

