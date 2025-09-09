Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: békét az erő ad, erőt az ész

2025. szeptember 09., kedd 10:32 | MTI

Békét az erő ad, erőt az ész - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, az AI Summit 2025 konferencián, ahol a mesterséges intelligencia védelmi szektorban betöltött jelentőségéről beszélt.

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf: békét az erő ad, erőt az ész

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a Magyar Honvédség digitalizációja évek óta gyorsuló mértékben halad, a mesterséges intelligencia pedig egyfajta "erősokszorozó" lehet, a több pénz, több "vas", több ember helyett, mellett az ész, az AI többszörözi meg az erőnket.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar haderő fejlesztése 10-15 éve tart, vagyis korábban kezdődött, mint a régió többi országában, ez pedig előnyt jelent. Hozzátette: abban, hogy ez az előny ne vesszen el, koncentrálni kell a digitalizációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására. Ez biztosítja, hogy megmaradjon az előny, ami számunkra védelmet, életet, biztonságot jelent - fogalmazott.

 

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

További híreink

220 méteren át csúszott egymásba a két vonat – rémisztő részletek a sápi vonatbalesetről

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Aggasztó hírek érkeztek Dibusz Dénesről a portugálok elleni rangadó előtt

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Újabb leleplező felvétel: Tarr Zoltán nem csak Etyeken beszélt arról, hogy a Tisza a választásokig szándékosan titkolja a programját

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

További híreink

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
3
Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre
4
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
5
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
6
Olaszország felbolydult a megerőszakolt magyar turistalányok miatt
7
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó
8
Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek
9
Újabb botrány: titokban tartja programját a Tisza a választásokig
10
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!