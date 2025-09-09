Szalay-Bobrovniczky Kristóf: békét az erő ad, erőt az ész

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a Magyar Honvédség digitalizációja évek óta gyorsuló mértékben halad, a mesterséges intelligencia pedig egyfajta "erősokszorozó" lehet, a több pénz, több "vas", több ember helyett, mellett az ész, az AI többszörözi meg az erőnket.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar haderő fejlesztése 10-15 éve tart, vagyis korábban kezdődött, mint a régió többi országában, ez pedig előnyt jelent. Hozzátette: abban, hogy ez az előny ne vesszen el, koncentrálni kell a digitalizációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására. Ez biztosítja, hogy megmaradjon az előny, ami számunkra védelmet, életet, biztonságot jelent - fogalmazott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI