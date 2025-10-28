Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség Ittebei Kiss József hadnagy helikopterbázisán bejelentette, hogy a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság elérte a műveletkész minősítést.

Kiemelte: a magyar kormány idejekorán és mások előtt felismerte, hogy a biztonság meghatározó tényezője lesz ennek az évtizednek Európában és az egész világon.

"Ezért 2010-ben már elindultunk egy olyan úton, amelynek ma egy fontos állomásához értünk" - fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: 2010-ig a magyar haderő inkább leépítésekről - laktanyabezárásokról, alakulatösszevonásokról, létszámleépítésekről, fegyverzeti rendszerek kivezetéséről és megszüntetéséről - szólt. Ezután indult el a fejlődés, amelyhez először az ország gazdasági teljesítőképességét kellett "behozni", és amint ez már megbízható, stabil lábakon állt, 2015-2016 körül, elkezdődhetett egy komoly haderőfejlesztési program.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ekkor a védelmi kiadások a magyar költségvetésben kevesebb mint egyszázalékos szinten álltak. Akkor elindultunk egy olyan úton, amely 2023-ra - egy évvel a 2014-ben vállalt tíz év lejárta előtt - "feljuttatott minket" a kétszázalékos, akkor elvárt NATO-költségszintre.

Rámutatott arra, hogy "ez az adófizetők százmilliárdjait jelentette", amelyet védelemre tudtak költeni, és ezt egy jól átgondolt haderőfejlesztési program keretében tették és teszik meg.

Ennek a folyamatnak az egyik kiemelt szereplője a különleges műveleti szervezeti egység, amelyet úgy szoktak hívni, hogy a "lándzsa hegye" - folytatta a miniszter, hozzátéve: ez az a dandár, ez az az erő, amely a leggyorsabban és a legmagasabb felkészültségi szinten hadra fogható.

Ezért is volt nagyon fontos az a 2018-ban elindult kezdeményezés, hogy a nemzetközi partnerekkel közösen létrehozzanak egy Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokságot, és ez most elérte a műveletkész minősítést - jelentette be, egyben gratulált az abban résztvevőknek és a nemzetközi partnereknek.

A miniszter kijelentette: mostantól Közép-Európa egy biztonságosabb hely. Márpedig Közép-Európa a földrajzi elhelyezkedése miatt meghatározó jelentőségű napjaink biztonsági architektúrájában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a NATO 360 fokos védelemre van berendezkedve, de kijelölt és beazonosított, kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van. Az ebben a kezdeményezésben részt vevő országok nagyrészt a keleti határon vagy ahhoz közel helyezkednek el.

A honvédelmi miniszter kitért arra is: nemrég jelentették be Székesfehérváron, hogy a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) elérte a teljes műveleti képességet. Ez szintén Magyarország, valamint az abban részt vevő "szlovák és horvát barátaink" sikerének és büszkeségének nevezte.

Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese azt mondta, a Black Swan gyakorlaton több próbatétel állt előttük. A különleges műveleti ellenőrző csoport, valamint a NATO-monitorok "Mission Capable" minősítéssel fogadták el a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag és Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag teljesítményét, majd október 20-án a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság is megszerezte a NATO által előírt műveletkész tanúsítványt.

Magyarország ezzel a vizsgasorozattal demonstrálta régiós vezető szerepét - hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a teljes műveleti minősítés azt jelenti, hogy a komponens parancsnokság bármilyen NATO-műveletben bevethető integrált, rugalmas és mobil parancsnokságként.

Simon Péter József, a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka arról beszélt, hogy az elért eredmény egy komoly, hosszú távú, regionális összefogásnak köszönhető. Közép-Európa, a régió képes közösen védekezni, megoldásokat találni és együtt fellépni - fűzte hozzá az ezredes.

Az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsokság érdekében végzett kiemelkedő szolgálatuk elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Jaroslav Krám vezérőrnagynak, a Szlovák Különleges Erők parancsnokának, Matija Jazbec alezrdesnek, a szlovén Különleges Műveleti Erők parancsnokának és Simon Péter József ezredesnek, a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnokának.

Kajári Ferenc altábornagy a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság érdekében végzett elhivatott szolgálatuk elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Cservölgyi Dániel alezredesnek, Juhász József alezredesnek, Izmay Olivér századosnak és Romvári Lilla Bianka főhadnagynak.

Az eseményen kiosztott közlemény szerint az R-SOOC (Regional Special Operations Component Command - Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság) egy többnemzeti katonai projekt, amely 2018-ban indult Magyarország kezdeményezésére. A projektben Magyarországon kívül Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI