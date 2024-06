Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar kormány eddig is a béke elkötelezettje volt, és ezután is azért fog dolgozni, hogy a háborút elkerüljük

Másrészt szükség van katonai erőre is, hogy önmagunkat a lehető legfüggetlenebbül másoktól, meg tudjuk védeni - mondta, hozzátéve: ezért a kormány folytatja, sőt a veszélyek korában fel is gyorsította a haderőfejlesztést.

A magyar kormány eddig is a béke elkötelezettje volt, és ezután is azért fog dolgozni, hogy a háborút elkerüljük - hangsúlyozta.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.