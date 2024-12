Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a magyar emberek biztonsága nem a határainkon, hanem attól távolabb kezdődik

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban azt mondta: az EUFOR (az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója) 20 éves, Sticz László vezérőrnagy, az ALTHEA-misszió (Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó művelet) parancsnoka bizonyította azt, hogy Magyarország felkészült, elkötelezett, pártatlan, professzionális szolgálatokat tud nyújtani a kiemelten fontos régióban.

"A magyar parancsnoki időszak támogatására extra erőforrásokat is rendeltem (...), így a haderőfejlesztésünk keretében beszerzett új helikopteres képességeket helyeztünk ide, amelyek egészségügyi mentőszolgálatban is kitűnően tudtak tevékenykedni, ahogy az októberi sajnálatos árvizek idején - hála Istennek - még életmentő formában is meg tudott nyilvánulni" - fogalmazott.

A miniszter hozzátette, hogy a két ország között a katonai kapcsolatok jók, és mindkét ország elkötelezett a folytatása mellett.

MTI