Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A kormány számára idén is Magyarország biztonsága volt az első

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: rossz döntések sora vezetett oda, hogy Európa egyre közelebb kerül a háborúhoz, és a migráció következményei is egyre elviselhetetlenebbek az európai városokban.

"A kormány számára idén is Magyarország biztonsága volt az első. Magyarország következetesen védi magát a migrációtól és attól is, hogy bárki háborúba sodorja az országot. Naponta emelünk szót a békéért, a tűzszünetért, és emellett megerősítettük védelmi képességeinket is"