Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a jövő a szabad nemzeteké

A miniszter megnyitotta a Magyar Honvédség megújult és kibővült, a hadsereg modern eszközeit is bemutató kiállítását is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a 175 éves Magyar Honvédséget bemutató kiállítást tavalyi megnyitása óta 70 ezren látták. Hozzátette: most három új teremmel bővül a kiállítás, megnyitják a katonahősök termét, a tüzérség történetét bemutató termet és a hadi ereklyék kiállítását. Mint mondta, a kiállítás célja, hogy a mai fiatalok nyelvén hozza közel hozzájuk és mutassa meg azt az izgalmas világot, "ami számunkra a mindennapokat jelenti".

A kormány biztosította, hogy a honvédségi kiadásokra a GDP több mint két százalékát fordíthatjuk, megfiatalodott a honvédség vezetői állománya, sikeres volt a közelmúlt két nagy toborzó, "Embert a vasra!" elnevezésű kampány és jól halad a haderőfejlesztési program is - sorolta. Kiemelte: "nagy léptekkel épül" a védelmi ipar is, amely nélkül "nincs magyar honvédség, magyar gazdaság".

