Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a hont fegyverrel és helyes nemzeti politikával kell védenünk

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett rá: a magyarságnak történelme során sokszor kellett fegyverrel védekeznie, mert más kultúrájú, más vallású, idegen hódítók törtek rá. Egész történelmünk harcok, háborúk, szabadságharcok folyamatos láncolata, amelyben a magyar mindig helytállt, mert a magyar jó katona, ma is az – jelentette ki. Hozzátette: az ő feladata az, hogy ha mégis harcra kerülne sor, „jól felfegyverezve, jól kiképezve, bátran és elszántan, ahogy a magyar történelem során mindig, ismét helytálljunk és megvédjük a hazánkat”.

A miniszter beszélt az ukrajnai háborúról is, kiemelve, hogy nem látszik a háború vége. Emlékeztetett rá: Magyarország álláspontja a kezdetek óta világos, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Kiemelte: a béketárgyalások valók arra, és nem a fegyveres küzdelem, hogy a béke feltételeit meghatározzák. – Mi magyarok saját történelmünk tragikus csapásaiból tudjuk, hogy a katonai frontvonalak nem mindig egyeznek a béketárgyalások során elért fontvonalakkal – jegyezte meg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf idézte Napóleont, aki szerint a háborúhoz keménység, elszántság és állhatatosság szükséges. Ugyanez igaz a békére is – mondta, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem hagyja magát belesodorni a háborúba, ehelyett folytatja megkezdett haderőfejlesztését, és a védelmi kiadásokra fordított összeg a tervezettnél egy évvel korábban, már idén eléri a GDP 2 százalékát.

A miniszter szerint Magyarország aktív, elkötelezett és megbecsült tagja a NATO-nak, a világ legerősebb védelmi szövetségében látja biztonságának végső garanciáját. A kormány a szövetség védelmi jellegét tekinti a legfontosabbnak és minden körülmények között óvja a szövetséget a háborúba való belesodródástól – mondta. Kiemelte: a NATO keleti szárnyának erősítésében Magyarország földrajzi helyzete és haderőfejlesztése miatt is megkerülhetetlen szereplő, és rendkívül fontos az Egyesült Államokhoz, a NATO legfontosabb tagjához fűződő politikai kapcsolat minősége.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, a hont nemcsak fegyverrel, hanem a helyes nemzeti politikával is védeni kell, erről szól a CPAC is, mert – idézte a tanácskozás jelmondatát – „együtt erő vagyunk ebben a harcban”. A mindent elsöpörni vágyó globalista progresszió ellenében a nemzetre támaszkodva, de az azonosan gondolkodók világszintű összefogásával lehet csak védekezni, erről is szól a CPAC – jelentette ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, fontos az ellenség ismerete. Hozzátette: számára, „egy kommunizmusnak nevezett gonosz és ostoba társadalomkísérletben felnőtt magyar számár” tejesen érthetetlen, hogy „szabad nyugati kultúrákban miként terebélyesedhettek el ilyen mértékben az ateista szovjet-bolsevik, mindenféle új neveken nevezett ideológiai áramlatok mutációi”. Mint mondta, azt sem érti, hogy a jelenlegi háborús helyzetben miként fordulhatott elő, hogy a mindenkor hadsereg- és fegyverellenes „álpacifista progresszív baloldal” vált a háború legnagyobb támogatójává.

A honvédelmi miniszter szerint tehát ismert az ellenség és a haditerve is.

Akik ellenzik a nemzeti politikát, a honvédelem hagyományos felfogását, a vallást és az egyházat, az iskolát és a családot vették célba és megpróbálták gyengíteni a társadalom „védelmi vonalait”. – Ezen intézmények megszállása maga a nemzeti katasztrófa receptje, ezen intézmények nélkül egy közösség sem tud fennmaradni – mondta. Ezek azok az intézmények, amelyek megvédik az embereket, a nemzeti politikának pedig az a dolga, hogy megvédje ezeket az intézményeket, mert ezek hiányában védtelenül maradnak az állampolgárok – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy a honvédelemben ugyanazokat az elveket fogják érvényesítik, mint a nemzeti politikában.

A honvédelmi miniszter kiemelte: amíg ő áll a honvédelem élén, „itt Magyarországon nem lesz sem LMBTQ-XYZ, sem gendersemleges, sem másmilyen, progresszív ideológiával fertőzött haderő”. Hozzátette: a Magyar Honvédség a maga feladatát fogja teljesíteni, Magyarország területét és a magyar emberek biztonságát garantálja.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt arról is: egyedül biztosan hősies a küzdelem, „de azért jobb barátokkal együtt harcolni”. Megköszönte a konferencia szervezőinek és résztvevőinek, hogy reményt adnak ahhoz, hogy „a magyar sors magányossága enyhülhet egy kicsit és szövetségben, igaz barátokkal folytathatjuk a küzdelmet, védhetjük a hont, védhetjük a magyar hont, a magyar hazát és közös szellemi hazánkat is, az Isten-haza-család szentháromságát”.

A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) az Egyesült Államokban a konzervatív oldal politikai rendezvénye, a republikánus tábor seregszemléje. A kétnapos budapesti rendezvényt az Alapjogokért Központ szervezte.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldala