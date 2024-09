Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 21 helyőrségben tartanak a bevonult vagány, bátor tartalékos katonáink kiképzései

A tartalékos kiképzés munka, vagy tanulás mellett modulokban is elvégezhető akár hétvégenkét is. A jelentkezők évi bruttó 600 ezer, azaz havi 50 ezer forintot kapnak az alapkiképzés után, a szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint. A behívás idejére napi alapilletmény jár. Mindezeken felül bruttó 500 ezer forint ajánlási bónuszt kap minden tartalékos, miután az általa toborzott új tartalékos elvégzi az alapkiképzést. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160 ezer forint tartalékos ösztöndíjra pályázhatnak, de az ösztöndíj értéke akár a 360 ezer forintot is elérheti, valamint a szakképzésben tanulók bruttó 110 ezer forint ösztöndíjra jogosultak, amennyiben tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak – folytatta a miniszter.

Sikeres a „Szeretem, Megvédem!” kampány! Sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt, a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse hazánk védelmét – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Újoncként számos olimpikon, országos bajnok sportoló, Rajczi Péter exfocista és ifj. Schobert Norbert is csatlakozott a kampány hatására a tartalékosokhoz.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.