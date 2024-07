Szalai Zoltán: Az MCC képzéseiben hangsúlyos helyet kap honvédelem és a hazafias nevelés

Az MCC fő jelszavai a haza és haladás, ezért az együttműködési megállapodás a nemzet szempontjából is stratégiai fontosságú, hiszen a Magyarországot érő geopolitikai kihívások, csak a "kard és az ész" összekapcsolásával kezelhetőek. Ilyen módon hozható létre az a szellemi és társadalmi kohézió, ami mindig is jellemezte a magyarságot - mondta Szalai Zoltán.

Ma már olyan a Magyar Honvédség, hogy tevékenységében örömmel vesznek részt a fiatalok, ahol olyan képzettséget kaphatnak, amelynek akár civilként is hasznát veszik. Éppen ezért nagyon fontos a hazaszeretet és az oktatás összekapcsolása, amit a 21. században egyre komolyabban kell vennünk. Fontos, hogy ismerjük az őseink által megvívott fizikai harcokat is, ezért az MCC képzéseiben hangsúlyos helyet kap honvédelem és a hazafias nevelés - mondta.

Az MCC táborai során a diákok ellátogathatnak honvédségi alakulatokhoz és védelmiipari cégekhez. Az is céljuk, hogy felkeltsék a hallgatók érdeklődését a védelmiipari innováció iránt is - sorolta.

Your browser does not support the video tag.