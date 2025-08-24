Keresés

2025. 08. 24. Vasárnap
Belföld

Szalai Piroska: Az Otthon Start programmal az ingatlanfejlesztők is eredményesebbek lehetnek

2025. augusztus 24., vasárnap 11:47 | MTI
ingatlanpiac lakásprogram Otthon Start Program

Az Otthon Start programnak a lakosság támogatásán kívül célja az is, hogy az ingatlanfejlesztők, illetve az építőipari ágazat is minél jobb eredményeket produkáljon - hangsúlyozta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

  • Szalai Piroska: Az Otthon Start programmal az ingatlanfejlesztők is eredményesebbek lehetnek

Szalai Piroska azt mondta, hogy amióta megjelent a hír a programról, az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók is "betöltötték naptárukat", és úgy fogalmazott: nem baj, hogy az építőipar "megint le fog terhelődni".

Ismertette, a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését: lakások esetében 100 millió forint, házak esetében 150 millió forint az összeghatár, és olyan ingatlant nem lehet vásárolni, amelynek a négyzetméterára meghaladja a másfél millió forintot.

Hozzátette, ezek az összegek nem szűkítik a lakáskínálatot, sok használt és új ingatlan is van, amely beletartozik ebbe a csoportba. A főtanácsadó cáfolta azokat az ellenzéki véleményeket, melyek szerint Budapesten nem lehet hozzájutni ilyen értékű ingatlanokhoz.

Szalai Piroska a készülő ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is beszélt, amiről elmondta: a kormány próbálja a Demjén Sándor Programot bővíteni, többek által elérhetővé tenni, de a szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentésében is gondolkodik. Amennyiben lesz szocho-csökkentés, akkor szinte biztos, hogy a minimálbér-tárgyalások végéig ezt el kell dönteni - fűzte hozzá.

Emlékeztetett, hogy a tavaly létrejött 3 éves bérmegállapodásban jelezték, hogy a minimálbér jövőre 13 százalékkal fog emelkedni, és reményét fejezte ki, hogy a mostani tárgyalásoknál sem fogják ezt módosítani.

Ismertette, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint Magyarországon az első negyedévben a reálkereset-emelkedés a 7. legnagyobb volt a 37 OECD ország, tehát a világ legnagyobb, legélénkebb gazdaságait tömörítő szervezet tagjai között.

Kitért arra, hogy idén az első öt hónapban 9 százalék volt az átlagkereset emelkedése az előző évhez képest, ami jóval magasabb, mint az idei infláció. Hozzátette: a jövő évi keresetemelkedés is szinte biztos, hogy reálértékben is pluszt fog jelenteni, mert a minimálbér növekedése a fölötte levő kategóriákra is hatni fog.

