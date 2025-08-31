Szalai Piroska: A magyar munkavállalók jelentős részét érinteni rosszul a Tisza-adó bevezetése + videó
2025. augusztus 31., vasárnap 12:40
A magyar munkavállalók jelentős részét érinteni rosszul a Tisza-adó bevezetése - erről a miniszterelnök gazdasági tanácsadója beszélt a Híradónak. Szalai Piroska rámutatott: amennyiben ez megtörténne, úgy több mint négymillió ember fizetése csökkenhet.
