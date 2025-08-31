Szalai Piroska: A magyar munkavállalók jelentős részét érinteni rosszul a Tisza-adó bevezetése + videó

Az ukrajnai háború lesz az orosz elnök kínai látogatásának központi témája

Szájzár az ellenzéki oldalon, Magyar Péter nem engedi nyilatkozni az embereit + videó

Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak + videó

TRANZIT - Kubatov Gábor: Magyar Pétert egy jellemtelen, becstelen embernek tartom + videó

Menekült volna, de elkapták – brutális drogfogás a fővárosban + videó

Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész

Horn Gábor szerint teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer + videó

Ha az az ára az ukrán nép győzelmének, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van - jelentette ki közösségi oldalán Horn Gábor, ellenzéki közszereplő és közgazdász.

Nem meglepő, hogy Magyar Péter tagadja a Tisza-adó bevezetését, hiszen eddig bármi kiderült róla, mindig így tett - így reagált híradónknak az igazságügyi miniszter a párt újabb botrányára.

