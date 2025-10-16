Szalai Piroska: A gazdaság teherbírása elviseli a 14. havi nyugdíjat + videó

Kegyetlen gyilkosság 103 ezer forintért: 10 és fél évet kapott a 16 éves fiú + videó

Amikor a két lázadó találkozik: Orbán Viktor és Donald Trump csúcsa

Tisza Párt: ahol a jelöltek csak kólásdobozok + videó

Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó

A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó

Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói

Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne + videó

Újabb szintet lép az Európai Bizottság a háborús készülődésben.

Donald Trump soha nem akarta megmondani Orbán Viktornak, milyen intézkedéseket hozzon Magyarországon - világított rá a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.