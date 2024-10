Szalai Kálmán: Magyar Péter hitleri párhuzama a holokauszt áldozatainak emlékét teszi semmissé + videó

Megosztás itt:

Az MTVA székház elő szervezett tüntetést Magyar Péter szombat délutánra. A demonstráción több baloldali politikus is részt vett, többek között momentumos képviselők is. De a demonstráción Hadházy Ákos is beszédet mondott: a politikust maga Magyar Péter konferálta fel, annak ellenére, hogy korábban az országgyűlési képviselő többször bírálta a politikust.

Magyar Péter: "Ismételj egy hazugságot elég sokszor, és az emberek azt fogják hinni, hogy az az igazság. Ez Adolf Hitler tanácsa a Fidesz, az állampárt propagandájának. A tanítványok megfogadták a mesterük tanácsát."

- így kezdte beszédét a TISZA Párt elnöke. Magyar Péter Hitler tanítványainak nevezte az általa fideszes propagandistáknak nevezett újságírókat. Mindezt ráadásul két nappal az Izrael ellen elkövetett véres terrortámadás évfordulója előtt.