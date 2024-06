Szakértők szerint a Tisza Párt politikusainak már állást kell foglalniuk politikai kérdésekben + videó

"Azt gondolom, hogy az Európai Néppárt tulajdonképpen egy szimbolikus módon is járt el ebben a helyzetben, hiszen az, hogy egy ilyen párt, ami miatt a Tisza Párt, ami egy nehezen besorolható, de egyébként a magyar politikai viszonyok között mégis inkább egy baloldali, főleg baloldali támogatókkal rendelkező pártról beszélünk, az hogy egy ilyen pártot felvett a soraiba, azt is mutatja, hogy mennyire a balliberális-progresszív irányba tolódott az EPP az elmúlt időszakban." - emelte ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

