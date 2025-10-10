Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szakértői gyorstalpaló a baloldalnak: Lomnici Zoltán elmagyarázta, miről is beszélt Orbán Viktor

2025. október 10., péntek 08:41 | Hír TV
nemzetpolitika elemzés gazdaságpolitika Lomnici Zoltán interjú Orbán Viktor Románia Hír TV Napindító kkv-hitel

Mi a valódi üzenete a miniszterelnök Kolozsvárról adott interjújának? Mit jelent a "mágikus hármas" a magyar gazdaságnak, és milyen stratégia húzódik a magyar-román közeledés mögött? Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Napindítóban elemezte Orbán Viktor legfontosabb gondolatait.

  • Szakértői gyorstalpaló a baloldalnak: Lomnici Zoltán elmagyarázta, miről is beszélt Orbán Viktor

További híreink

A gazdik többsége nem tudja: az őszi kutyasétáltatás életveszélyes is lehet

Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Súlyos következmények: Határozatot adtak ki Sallai Roland cselekedete miatt

Trump kidobná az uniós államot a NATO-ból

Meglepő javaslat futott be, ő lehet a következő szövetségi kapitány

Kitört a botrány: boltból loptak az úszók, nem lehetnek ott az Eb-n

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

További híreink

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
3
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
4
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
5
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
6
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
7
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
8
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
9
Háttérkép – Jó hír Európának + videó
10
Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!