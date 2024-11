Szakértő: Komolytalanul viselkedik a Tisza Párt vezetője

Megosztás itt:

A Le Figaro francia lap arról írt a minap a Magyar Péterről nyilvánosságra került hangfelvételek kapcsán, hogy a felvételeken a Tisza Párt elnöke hideg, rosszindulatú és cinikus. A politikus eddigi megnyilvánulásaival kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta közösségi oldalán, hogy Magyar Péter már többször viselkedett megkérdőjelezhető módon saját munkatársaival.

Az egyik ilyen eset az volt, amikor szeptember 5-én a Keleti pályaudvaron tartott egy sajtótájékoztatót és véletlenül az élő közvetítése hamarabb kezdődött, mint kellett volna, így az is látható volt, hogy Magyar Péter kiköpi a rágóját. Miután Magyar Péter ezt megtudta, a Keleti pályaudvaron mindenki szeme láttára ordibált minősíthetetlen stílusban a saját munkatársaival.

Annak kapcsán, hogy már külföldi lapok is foglalkoznak Magyar viselkedésével, a politológus elmondta, hogy a fő kérdés az, hogy a munkatársai és az őt még most is ajnározó balliberális újságírók meddig tartanak ki mellette. Amellett, hogy a szimpatizánsait gyalázza, őket is mindenféle negatív jelzőkkel illeti. Az EP-képviselői is emlékeznek arra a leszúrásra, ami után agyhalott Soros-ügynöknek tituálta őket. Az elemző kiemelte:

Kétségeink ne legyenek: azért fizetik őket külföldről, hogy ezt is eltűrjék, de vajon meddig viselik ezt el a pénzért cserébe?

A teljes cikket ITT érheti el.

Magyar Nemzet