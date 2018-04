Szakemberhiány fenyegeti a szociális otthonokat a kitagolás miatt

Somogy megyében már javában zajlik a nagy, kórházszerű szociális intézmények kiváltása, más néven a kitagolás. Barcson van egy kis csúszás. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ugyan már kijelölte az új otthonoknak szánt telkeket, a helyszín azonban aligha felel meg az integrációs céloknak. Most a település határában álló kastélyépületben működik a fogyatékkal élők intézete. Innen nem messze, a vasúti töltés közelében képzelték el az új lakásokat.

„Ez lesz az egyik új hely, ezért is panaszkodnak ugye többen az érintettek, illetve a szülők közül, hogy ha már integrációról szólnak a tervek, akkor miért a város szélén valósul meg ez is, ez a beruházás is, hiszen a város szélén vagyunk, a Rinya és a Dráva között, ez jól láthatóan egy periférikus helye a településnek” – magyarázta Ander Balázs jobbikos országgyűlési képviselő a Látótér stábjának.

A kiváltásról a telekszomszédokat nem kérdezte senki.

„Hát valahol a szerencsétleneknek élniük kell, de ha én tőlem megkérdezték volna, vagy tőlem okosabb embereket: annyi, de annyi lakatlan épület van a városban, ahonnan kihaltak öregek, nem tudnak a fiatalok mit kezdeni vele, de nem is akarják, és azt meg lehetett volna venni, fölújítani” – fogalmazott egy helybéli férfi.

A szakmai szervezetek szerint a bentlakásos intézmények felszámolását nem szabad elkapkodni.

„Attól még attitűdváltás nem történik, hogy kiköltöznek a fiatalok a lakóházakba. Ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, és nagyon fontos az, hogy előzőleg megtörténjen például annak településnek a felkészítése” – vélekedett Papp Ágnes, az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) ügyvezető elnöke.

Drávatamásiban már várják a költözést az ottani intézet lakói. Néhányan már a héten birtokba vették a közeli Berzencén felhúzott új házakat. Az új házakra súlyos milliárdokat biztosított az unió. Kérdés, hogy a szisztéma jövőbeni fenntartására lesz-e elég pénz. Az már most látszik, hogy szakemberből kevés van.

Berzencén egyébként nem sajnálták a pénzt az ingatlanokra. A túlárazott építkezések miatt a helyi ellenzék is számon kérte a döntéshozókat. „Olyan információkat kértünk, hogy miért azok a házakat veszik meg éppen. Magántulajdonban lévő házakat. Mennyiért veszik meg? Mennyibe kerül majd a felújítás? Ki végzi majd a felújítást? De erre még csak válaszra sem méltattak” – mondta Molnár Szabolcs jobbikos önkormányzati képviselő.

A tervek szerint 2036-ig minden fogyatékkal élő embernek megteremtik a helyet a kis létszámú otthonokban. Igaz, sokaknak közülük nemcsak új épületekre, de megfelelő felügyeletre is lenne szüksége.