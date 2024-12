Szakember: A hegyekben pillanatok alatt drámaivá válhat a helyzet

Megosztás itt:

- A hegyen teljesen más viszonyok uralkodnak, mint a sík terepen – kezdte. - Egyik pillanatban süt a nap, majd pár perc múlva olyan erős felhő, köd ér el bennünket, hogy szinte semmit sem lehet látni. Ilyenkor ajánlatos nem mozogni, mert az útról letérve könnyen egy szurdokba szakadékba eshetünk. A hegynek egyedül sose álljunk neki, legalább ketten legyünk. Ha többen vagyunk, annál jobb! Fontos, ismeretlen helyen télen ne túrázzunk, azt a terepet jó időben, nyáron térképezzük fel.

A szakember kiemelte, ha véletlenül mégis eltévednénk, akkor ne bolyongjunk, mert előfordulhat, hogy éppen emiatt kerüljük el az értünk indított mentőegységeket.

- Elindulás előtt az egyik családtagunknak, ismerősünknek mondjuk meg merre megyünk majd, ismertessük vele az útvonalat is – folytatta. - A visszaérkezés legkésőbbi időpontját is mondjuk meg, ha az adott időre nem érkezünk meg, akkor ő értesíti a mentőket. Téli időszakban, sokszor nem napokban, hanem percekben mérhető a túlélés esélye. Emlékszem, voltam olyan helyen, hogy tükörsimára fagyott a hó, és nagyon fújt a szél. Bizony, az egyes széllökések könnyen elsodorhatják az embert. Ilyenkor jó társ a csákány, amit bevájva a jégbe, megtarthatjuk magunkat, illetve ajánlatos összekapaszkodni a társunkkal. Bármerre is indulunk, úgy számoljunk, hogy legyen nálunk két napra elég élelem és víz. A magasan, a rejtett helyeken sokszor nincs térerő. A műholdas jeladó viszont hasznos lehet. Igaz, ezek az eszközök nagy hideg miatt hamarabb lemerülnek.

