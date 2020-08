Szakadozik a szombathelyi baloldal

Göd, Szolnok és a IX. kerület után Szombathelyen is megbomlott a szivárványkoalíció. Utóbbi településen a baloldali képviselők egy része szembement a szocialista polgármesterrel, és nem támogatták, hogy egyévi végkielégítés kifizetése nélkül menesszék szövetségesüket, Molnár Miklóst a Vasivíz Zrt. éléről. Végül a helyi baloldal megszavazta az előterjesztést, és a vállalat közgyűlése is elfogadta a döntést.

A Vasivíz Zrt. tulajdonosi közgyűlése megerősítette a baloldali többségű szombathelyi önkormányzat hétfői döntését, és augusztus 23-i hatállyal visszahívja a vállalat vezérigazgatóját, Molnár Miklóst, a város korábbi alpolgármesterét. A képviselő-testület hétfőn arról is döntött, hogy nem fizetik ki Molnárnak a 12 hónapos végkielégítésre vonatkozó követelését, hanem legfeljebb egyetlen havit. Ez azért is figyelemre méltó, mert az ügy mentén a tavaly őszi felállása óta egységesen szavazó helyi szivárványkoalíció is megbomlott, Czeglédy Csaba és Koczka Tibor képviselők is szembementek a társaikkal, köztük Nemény András MSZP-s polgármesterrel, és nem támogatták Molnár Miklós említett módon történő menesztését.

A konfliktus gyökere, hogy a Fideszből átpártolt Molnár szavazatával volt meg sokáig a baloldali többség, s a képviselőnek jelentős szerepe lehetett abban is, hogy Szombathelyen a baloldal győzött a legutóbbi önkormányzati választáson.

Feltehetően ennek jutalmaként cserélhette képviselői mandátumát a vízszolgáltató vállalat vezérigazgatói posztjára idén januárban. Ám Molnárnak nem volt meg a jogszabályban előírt ötéves víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata. Mint korábban megírtuk, emiatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal május végén 1,5 millió forint büntetést szabott ki a cégre, valamint kilencvennapos határidővel arra kötelezte, hogy gondoskodjon a jogszerű állapot helyreállításáról. Vagyis arról, hogy a vállalatot olyan vezérigazgató irányítsa, aki rendelkezik a szükséges szakmai rálátással.

A határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadta meg a Vasivíz, s azonnali jogvédelem iránti kérelmet is benyújtottak. Utóbbit a törvényszék július derekán – nem jogerősen – elutasította. A törvényszék végzése ellen a Vasivíz Zrt. a Kúriánál fellebbezett. A vállalat azzal is érvelt, hogy Molnár menesztése esetén a szerződése alapján azonnal járna neki mintegy 21 millió forint végkielégítés, vagyis amennyit a másfél milliós fizetése a különböző juttatásokkal együtt kitenne egy évre vetítve. Ahogy említettük, a Nemény által jegyzett előterjesztésben azonban már legfeljebb egyhavi végkielégítés szerepelt. A baloldali városvezetés attól tarthatott, hogy további bírságokat kap a vállalat, ha Molnár jogszerűtlenül marad a vezérigazgatói székben. A polgármester is az igen gomb megnyomására biztatta szövetségeseit, ám az exszocialista Czeglédy tartózkodott, Koczka pedig nemmel szavazott, ami információink szerint láthatóan zavarta a polgármestert.

Érden és Szentendrén bakot lőttek

Csőzik László baloldali polgármester Orbán Viktor miniszterelnöknek írt hivatalos levélben azt kérte, hogy törölje az Érdre tervezett sportcentrum építését. A kormány a kérésnek eleget tett, kihúzta a sportfejlesztések listájáról az Ercsi úti projektet. Ám amikor a döntés a Magyar Közlönyben augusztus 14-én megjelent, Csőzik vádaskodó Facebook-posztjában úgy állította azt be, hogy a kormány megkárosítja az érdieket. Szentendrén Fülöp Zsolt baloldali polgármester azon kesergett, hogy elapadtak a kormányzati támogatások, ezért nem jut pénz a felújításokra. A szentendrei Fidesz rámutatott: a polgármester egyszerűen nincs képben a témában, a hivatkozott kormányrendelet ugyanis nem egy konkrét támogatási szerződés, hanem a 2017–2030 közötti időszak Dunakanyar turisztikai régióhoz kapcsolódó turisztikai, gazdaságélénkítő fejlesztési terve. Mint kiderült, a városnak még egyetlen olyan előkészített projektterve sincs, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség egy konkrét fejlesztési szerződés keretében támogatni tudna.

Figyelemelterelés Bár a szombathelyi önkormányzat baloldali többségű képviselő-testülete azért kényszerült kezdeményezni Molnár Miklós leváltását a település vízszolgáltatójának a Vasivíz Zrt.-nek a vezérigazgatói tisztségéből, mert a korábbi alpolgármesternek nem volt meg a törvényben előírt 5 éves víziközmű-szolgáltatásban szerzett tapasztalata, a helyi baloldali pártok a Fidesz nyakába varrnák az egész ügyet. A DK, a Momentum, az MSZP, az LMP, valamint az Éljen Szombathely! Egyesület kedd reggeli közleményében egyénre szabott jogalkotással vádolták a Fideszt. – A Vasivíz Zrt. vezérigazgatójának visszahívására azért van szükség, mert a társaság közműszolgáltatói engedélyének visszavonásával fenyegették meg a tulajdonos önkormányzatokat. Bízunk benne, hogy végül az ügy lezárásaként a jogállamiságnak megfelelő döntés születik a magyar vagy az Európai Unió Bíróságán – hangoztatták. Erre reagálva a Fidesz szombathelyi szervezete azt hangsúlyozta kommünikéjében, hogy a “személyre szabott jogalkotás” emlegetése hazugság, és a választók szemérmetlen félrevezetése. – Az illetékes állami hatóság fellépése ugyanis egy sok éve hatályban lévő, mindenkire – magára az Energiahivatalra nézve is – kötelező jogszabályon alapult. A hatóság kötelességéhez híven megállapította, hogy Molnár Miklós nem nevezhető ki a szakmai gyakorlat hiányában vezérigazgatóvá. Tudta ezt pontosan a számos jogászt soraiban tudó szombathelyi városvezetés, mégis kinevezte jogszabályellenesen az alkalmatlan Molnár Miklóst. Most, amikor törvénysértő magatartásuk lelepleződött, azt tovább takargatni nem tudják, hirtelen azt hazudják, hogy Molnár politikai okokból történt kinevezését követően megváltoztatták a jogszabályt – írták. Hozzátették: „Nemény András MSZP-s polgármester és társai megpróbálták kijátszani a magyar törvényeket azért, hogy egy árulót busás júdáspénzzel fizessenek ki, zsíros állásba juttassák a hozzájuk átállt Molnár Miklóst. A kísérlet nem sikerült, mert lebuktak. Most hazugságokkal – mint például az önkormányzatok fenyegetése – próbálják az embereket félrevezetni. Így szeretnék elterelni a figyelmet hozzá nem értésükről, szakmai, politikai és emberi alkalmatlanságukról”.

Magyar Nemzet