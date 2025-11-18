Szájzár, rettegés és kommunista Jurassic Park: a Tisza Párt előválasztása a baloldali visszatérés álarcosbálja

Megosztás itt:

A "király meztelen", a Tisza Párt pedig nem más, mint a régi baloldal újracsomagolt, agresszívabb kiadása – ez a kép rajzolódik ki a hétfőn elindított, botrányoktól és halasztásoktól hangos előválasztásból. Magyar Péter, a "projektmenedzser" két kézzel kapkod a gyeplő után, egyrészt totális szájzárat rendelt el a jelöltjeinek, másrészt kénytelen volt a Gyurcsány-korszak és az MSZP "Jurassic Parkjából" feltölteni a listáit.

A rettegés foka: "Senki nem fog nyilatkozni"

A Telexnek adott interjúban Magyar Péter nyíltan beismerte, a Tisza Pártban a demokrácia csak díszlet. Kijelentette, hogy az előválasztás "belső ügy", ezért "sem a 309, sem 1-2 nem fog nyilatkozni".

Ez a mondat a józan ész arculcsapása. Egy politikus, aki az ország vezetésére készül, és aki elvileg a választók bizalmát kéri, eltiltja a jelöltjeit attól, hogy beszéljenek a választókkal? Ez nem "új kultúra", ez a legsötétebb politikai szekták működése. Magyar Péter retteg. Retteg, hogy a jelöltjei – akikről még a baloldali Tóta W. Árpád is úgy írt, mint "borzas csibékről" – egyetlen mondattal lebuktatják az egész piramisjátékot, ahogy azt a "Tisza-adóval" kapcsolatban a szakértőik már megtették.

A "baloldali gyülekezet" visszatér

De kik azok, akiket Magyar Péter ennyire rejtegetni akar? A Magyar Nemzet oknyomozása sokkoló neveket dobott fel. A tiszás felszín alatt a régi baloldal iszapja kavarog.

Gyurcsányék tanácsadója: Budapesten felbukkant Tanács Zoltán, akinek cége (IFUA) a Gyurcsány-Bajnai korszakban milliárdos megbízásokat kapott, sőt, ő maga értekezést is írt a Gyurcsány-kormány munkájáról.

Az MSZMP öröksége: Baranyában Ruzsa Diána tűnik esélyesnek, aki nem más, mint a pécsi MSZP-s alpolgármester testvére, és egy volt MSZMP-s párttitkár ("orvosbáró") lánya.

Puch László árnyéka: Szintén Baranyában a hírhedt szocialista pártpénztárnok, Puch László hálózatához (a VAN ernyőszervezethez) köthető figurák, mint Rózsahegyi Áron, próbálnak a Tisza hátán visszaszivárogni a hatalomba.

Ez nem kormányváltás, ez hatalomátmentés

Orbán Viktor miniszterelnök helyzetelemzése tűpontos: "Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve." A Tisza Párt nem alternatíva, hanem menedék a lejárt szavatosságú baloldali kádereknek.

A képlet egyszerű: a "projekt" vezetője (Magyar Péter) adja az agresszív felszínt és a brüsszeli kapcsolatokat, a "gépezet" pedig a régi baloldali hálózatokból (Gyurcsány-tanácsadók, MSZP-s klánok) áll össze. Hogy ez ne derüljön ki idő előtt, arra szolgál a szájzár. A választók elé nem hús-vér, gondolkodó embereket, hanem néma bábukat állítanak, akiket a háttérből ugyanazok a kezek mozgatnak, akik 2010 előtt tönkretették az országot.

