Szaharai por és záporok zárják a hetet

Főleg a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők a napsütés mellett, amelyet azonban a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező szaharai por főként délután már egyre jobban szűrhet. Csapadék nem várható – írja csütörtök előrejelzésében a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint délies irányú szél egyre nagyobb területen erőre kap, és napközben már többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul. Késő este többnyire 19, 27 fok valószínű.

