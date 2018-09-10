2018. szeptember 10.,
hétfő, Nikolett, Hunor napja

Szagot fogtak, 28 kiló drogot találtak

Hír TV

2018. szeptember 10., hétfő 08:35, frissítve: hétfő 09:18

Több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni egy drogfutár a hétvégén. A kocsit azért vizsgálták át alaposabban, mert a határrendészek marihuána szagot éreztek, a keresőkutya az autó alvázánál jelzett drogot, ahonnan 27 csomag kábítószer került elő. A lefoglalt anyag feketepiaci értéke körülbelül 57 millió forint. A szerb férfit őrizetbe vették.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

MTI

Orosz bombázókat fogtak be F-22-esek

2

Hír TV

Sporttörténelem a US Openen

3

Hír TV

Változik az időjárás a hét végére

4

MTI

Elkezdi a NAV a tevékenységüket eltitkolók utólagos ellenőrzését

5

Hír TV

Államcsíny zajlik a kormányon belül?

6

Hír TV

Történelmi japán siker a US Openen