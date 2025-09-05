Szabó Zsófival bővült egy Digitális Polgári Kör

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Új korszak kezdődött a vérnyomásmérésben: az Egyesült Államokban nyolc év után először, 2017-ben módosították a magas vérnyomásra vonatkozó irányelveket, és ezzel alaposan felkavarták az állóvizet. A normális vérnyomás továbbra is 120/80 Hgmm, de új kategóriaként bevezették az „emelkedett” vérnyomást (120-129 Hgmm), a 130/80 feletti értékeket pedig már hivatalosan is magasnak minősítik. Ez a szigorúbb besorolás világszerte vitát váltott ki, hiszen Európában továbbra is a 140/90 Hgmm feletti értékeket tekintik magas vérnyomásnak. De mi áll a változások mögött, és mit jelent ez az Ön egészségére nézve?