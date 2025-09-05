Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy közösségükben az indulás óta sok fontos kérdés előkerült, például, hogy ki milyen kihívásokkal találkozott a tanévkezdés kapcsán, ki mit gondol az online nyilvánosságról vagy épp az, hogy ki, hogy oldja meg a rendszeres sportolást. Szentkirályi Alexandra úgy összegzett: a nők nap mint nap megmutatják, hogyan tudják közös értékeik mentén formálni Magyarország jövőjét.
Belföld
Szabó Zsófival bővült egy Digitális Polgári Kör
2025. szeptember 05., péntek 20:11 | HírTV