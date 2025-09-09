Szabó Zsófi lesz a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján az egyik műsorvezető + videó

Így bombázták le Katarban a Hamász egyik bázisát + videó

A tűzoltók eloltották a lángokat, de az áramszolgáltató szerint a teljes helyreállítás csak szerdára várható.

Ma este különleges adással jelentkezünk, ahol alaposan kivesézzük a magyar politika egyik legforróbb témáját: vajon meddig mehet el a kritika, és hol kezdődik a fenyegetés?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Böröndi Gábor: Magyarországon zajlik a legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a dunai átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban.

Felkészültebb fellépést vár el a magyar rendőröktől a Magyar Nemzeti Médiaszövetség + videó Az érdekvédelmi szervezet egyúttal arra szólítja fel Magyar Pétert és a tiszás tisztségviselőket, hogy hagyjanak fel a munkájukat végző kollégák elleni hergeléssel, amely egyre többször vált ki erőszakos cselekményeket követőikből.