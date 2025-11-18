Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Megosztás itt:

Az ellenzéki képviselőt azért büntették meg, mert az igazságügyi bizottság egyik szeptemberi ülésén előzetesen nem jelezte, hogy egy képet fog bemutatni a kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslatának ismertetésekor. Szabó Tímea a felszólalása közben egy színes nyomtatott lapot emelt fel, amelyen két női arc volt látható.

A bizottság elnöke többször is figyelmeztette a képviselőt, hogy tiltott szemléltetést végez, és további szankciókra is számíthat.

Az igazságügyi bizottság elnökének indítványára a testület határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi a képviselő tiszteletdíjának csökkentését, amit a házelnök el is rendelt.

Szabó Tímea a döntés hatályon kívül helyezését kérte a mentelmi bizottságtól, amely annak nem adott helyt, így került a plenáris ülés elé az ügy.