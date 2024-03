Szabó Tímea nem is hallott róla, hogy a III. kerületi önkormányzatnál rendőrök jelentek meg + videó

Megosztás itt:

Az Anonymous álarcos alak még a 2022-es választásokat megelőzően tett közzé egy olyan felvételt, amin állítása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről van szó. Egy másik, Anonymus által közzétett hangfelvételen pedig Szabó Tímea párbeszédes politikus kampánya is szóba került, itt már külföldről érkező pénzekről beszéltek a résztvevők.

"Én nem tudok semmit erről az ügyről." - így reagált Szabó Tímea a Magyar Nemzet által feltett kérdésekre, ami azért is furcsa mert Szabót az óbudai választókerületben indította a Párbeszéd, meglepő lenne ha nem hallott volna arról, hogy a III. kerületi önkormányzatnál civil ruhás nyomozók jelentek meg. A politikus mindenesetre azt mondta, hogy P. Gábort életében nem látta és azt sem tudja, hogy kicsoda.

P. Gábor korábban a kispesti MSZP-s polgármesternek is dolgozott. Gajda Péter most arról számolt be csak annyit tud az ügyről, amennyit a sajtóban olvasott, azt azonban elárulta, hogy P. Gábor korábban valóban a munkatársa volt, szavai szerint egy kreatív, szorgalmas fiatalemberről van szó és kétli, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség indítványozza annak a négy személynek a letartóztatását, akiket a III. kerületi korrupciós botránnyal összefüggésben vettek őrizetbe szerdán. P. Gábort telefonon kerestük, ám a telefonját édesanyja vette fel. Ő azt mondta, hogy P. Gábornak jelenleg nem lehet kérdéseket feltenni, és ha lehetne sem adna interjút az ügyvédje javaslatára.

Már 2022-ben megjelentek olyan hírek, miszerint P. Gábor közreműködött Karácsony Gergely előválasztási kampányában is. Az akkor nyilvánosságra került dokumentumok alapján ugyanaz a cég intézte Karácsony előválasztási kampányát, mint ami az óbudai újságot kiadja. A Key Price Kft. közbeszerzésen nyerte el a helyi újság kiadási, szerkesztési, üzemeltetési munkálataira kiírt több száz millió forintos pályázatot. A Key Price nevében P. Gábor írt egy hirdetési cégnek árajánlatot kérve tőlük. Karácsony 99 Mozgalma végül nyélbe is ütötte az üzletet, összesen 123 darab óriásplakáthelyet vettek. Azonban míg az óriásplakátok összesen 51 millió forintba kerültek volna, a végszámla értéke ennek tizede, 5,2 millió forint lett.