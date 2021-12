Szabó Tímea nem bírt uralkodni magán a parlamentben

Megosztás itt:

Szabó Tímea (Párbeszéd) kijelentette: Orbán Viktor és a Fidesz egy bűnszervezetet működtett az ország házában. Orbán Viktor bűnszervezete lop, lehallgat, megfigyel, hazudik – hangoztatta, majd mindezt azzal magyarázta, hogy a kormány fél a választási vereségtől.

Kiemelte Kövér László kabinetfőnökének 240 millió forintos villavásárlását, a házelnök titkosszolgálatok előtt elmondott beszédét.

Elmondta, a Pegasus-ügyben a lehallgatásokra az a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár adott engedélyt, aki elleni hivatali vesztegetés miatt folyik most eljárás. Követelte Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását is. Felidézte más fideszes politikusok, Mengyi Roland, Simonka György, Boldog István, Farkas Flórián ügyét is.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Kövér László kabinetfőnökének ügyéről azt mondta, az nem érinti a kormány hatáskörét. Hozzátette: a Pegasus-ügyben a belügyminiszter minden tájékoztatást megadott.

Közölte, Völner Pál maga is kérte mentelmi jogának felfüggesztését, és bíznak benne, hogy az eljárás alatt tisztázza magát.

Szerinte ez az eset is felhívja a figyelmet a magyar közélet alapvető jellemzőjére: a jobb- és baloldal teljesen másképp viszonyul a felelősség kérdéséhez. Hozzátette: a baloldalon akkor sincs következménye semminek, amikor kilóg a törvénytelenségi lóláb. Példaként a kispesti baloldali vezetők korrupciós ügyét, a Momentum európai parlamenti képviselőjéhez köthető cégek ügyét, valamint a Városháza eladását említette.

Feltette a kérdést, miért is lenne következménye a baloldalon bárminek, ahol még mindig „Gyurcsány Ferenc adja az ütemet”, aki vagyonát kétes privatizációkkal alapozta meg.

Azt is kifogásolta, hogy a képviselőnek egy szava sincs akkor, amikor Márky-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt magyarok milliót sértegeti minősíthetetlen hangnemben.

Kövér László ezt követően a felszólalás közben folyamatosan hangoskodó ellenzéki képviselőknek azt mondta: demokráciáról beszélnek, miközben a legelemibb tiszteletet nem adják meg senkinek.

Próbáljon meg úgy viselkedni, mint egy felnőtt ember – reagált a házelnök. Kövér László azt mondta:

„Honnan vették a felhatalmazást, hogy végigkiabálják az államtitkár úr válaszát? Legyenek szívesek, mérsékeljék magukat. Legyen szíves, képviselőasszony, hagyja abba a puffogást!”

