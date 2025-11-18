Szabó Tímea nem a nők jogaiért, hanem a szabályszegésért kapott büntetést – Kiderült, hogyan használták fel Orosz Bernadett esetét + videó
2025. november 18., kedd 20:10
A baloldal ismét bebizonyította, hogy a cél szentesíti az eszközt – még akkor is, ha az eszköz egy bántalmazás áldozata. Szabó Tímea parlamenti bohózata kudarccal végződött, egy havi tiszteletdíjat vontak meg tőle. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a büntetés oka a szabályszegés, nem pedig a téma elutasítása.
