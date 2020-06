Szabó Tímea Ceaușescuhoz hasonlítja Orbán Viktort

A főpolgármesteri hivatal nem kommentálta érdemben, hogy az újbudai polgármester Hitlert méltatta. Híradónk levélben kért tájékoztatást, mi Karácsony Gergely álláspontja, a Sajtóosztály azonban mindössze László Imre állásfoglalását küldte tovább. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint László Imrének távoznia kell a közéletből. László Imre, újbudai DK-s polgármester Hitlerről szóló kijelentése illeszkedik a nyugati világ radikális baloldali eszméihez – jelentette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a Bayer-showban. Kovács István emlékeztetett: a DK-s politikus által említett időszakban már felállították a koncentrációs táborokat és folyamatosak voltak a zsidó lakosság elleni erőszakcselekmények. Köszönetet mondott László Imre újbudai polgármesternek a Mi Hazánk Mozgalom, mert az ő ellenszavazatával sikerült elutasítani Karácsony Gergely kezdeményezését, így a fehérellenes rasszista Nelson Mandela nevét nem viselheti a XI. kerületi park. Gyurcsány Ferenc diktál az ellenzéki együttműködésben - jelentette ki a Jobbik egykori elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Vona Gábor szerint a Jobbik válságban van a belviszályok miatt, éppen ezért fogja megadni magát Gyurcsány terveinek és a közös listának. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a baloldal és a Soros-hálózat hogyan működteti a gátlástalan hazugsághadjáratot – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a magyarok képesek az összefogásra, a közös védekezésre és azt is, hogy az országnak remek orvosai, ápolói, kutatói, rendőrei, katonái és mentősei vannak. A kormányzati intézkedések nem nyújtottak hatékony segítséget a nyugdíjasoknak – jelentette ki Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke. A jövő évi költségvetésről, az iskolaőrség bevezetéséről és a13. havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításokról is dönt a parlament a héten. A képviselők pénteken fogadhatják el a kormány 2021-es költségvetésről szóló javaslatát. Már több mint 217 ezer gyermeknek van babakötvénye, a családtagok és az állam befizetései révén 90 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a kicsiknek - számolt be Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Egész nyáron át tartó napközis táborokkal nyit újra július 6-án a budapesti Egyszülős Központ. A Human Rights Watch nevű civil jogvédő szervezet nem foglakozik azzal, hogy jelenleg a keresztény a legüldözöttebb vallás a világon - mondta Azbej Tristan az M1-en. A hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorláspolitikájára - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A magyar kormány az elmúlt tíz évben mindent megtett annak érdekében, hogy azok a magyarok, akik nem a mai Magyarország területén élnek, érezzek, hogy van egy anyaországuk - mondta Potápi Árpád államtitkár a horvátországi Várdarócon. Ma tárgyalja az Európai Unió Bírósága azt a keresetet, amit Magyarország nyújtott be a Sargentini-jelentés megsemmisítésére – tudatta az igazságügyi miniszter facebook oldalán. Átlépte a félmilliót a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma világszerte a Reuters hírügynökség legfrissebb összesítése szerint. Jelenleg Latin-Amerika a világjárvány góca, az Egyesült Államok után a fertőzöttek és a halálesetek alapján a második helyen álló Brazíliában egy nap alatt 1109-cel 57 070-re nőtt a halálozások száma. Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá a Peking térségében kitört újabb járványgóc miatt - közölték a kínai hatóságok. Olaszországban az elmúlt 24 órában 174 új fertőzöttet regisztráltak, és 22-en haltak meg a betegség következtében. Az elmúlt napban ismét meghaladta a 900-at a koronavírus-fertőzöttek száma Ukrajnában. Nagyon megugrott az új koronavírus-fertőzések napi száma Csehországban: 260 új beteget regisztráltak, április eleje óta ez a legmagasabb szám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Sajtójelentések szerint Szerbiában számos közéleti szereplőt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak. Törökországban egy nap alatt 1356-tal emelkedett a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Nem rontott a járványhelyzeten az orosz fővárosban az egészségügyi korlátozások enyhítése - jelentette ki Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Az úgynevezett koronakabinetben részt vevő miniszterek nem szavazták meg az izraeli egészségügyi minisztérium által tervezett korlátozásokat, amelyeket a fertőzöttek számának növekedése miatt javasoltak. Nem lehet megoldani az Európai Unió valamennyi problémáját a koronavírus-világjárvány hatásainak ellensúlyozására tervezett helyreállítási alappal, nélküle viszont a közösség minden gondja tovább súlyosbodna - mondta Angela Merkel német kancellár. Boris Johnson brit miniszterelnök kizárta, hogy kormánya a 2008-as válság utáni megszorításokhoz hasonló szigorításokat alkalmazzon a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelésére. A hivatalos részeredmények szerint is Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte meg a lengyel elnökválasztás első fordulóját a szavazatok 45,24 százalékával. Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését az önkormányzati választások második fordulójában, amelyen Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek. Emberek ezrei menekülnek Mianmarban, miután a hadseregnek Arakán államban tisztogató műveletet indított egy helyi lázadócsoport ellen. Az egyesült államokbeli Mississippi törvényhozása úgy döntött, hogy megváltoztatja a szövetségi állam zászlaját, azon ugyanis olyan jelkép található, amely a rabszolgaság korára emlékeztet. Az osztrák kancellár bekérette a török nagykövetet, a Bécs 10. kerületében több napon át tartó zavargások miatt. Sebastian Kurz kijelentette: nem fogják megengedni, hogy a törökországi konfliktusok átterjedjenek Ausztriára, és az osztrák városok utcáin erőszakos cselekményekre kerüljön sor. Átkeresztelik a bécsi Szerecsen gyógyszertárat az antirasszista mozgalom nyomására. Az ausztriai főváros 3. legrégebbi patikája azért kénytelen nevet változtatni, mert a Fekete életek számítanak mozgalom aláírásgyűjtéssel tiltakozott a szerintük rasszista elnevezés ellen. Fegyveresek támadták meg a pakisztáni értéktőzsde épületét Karacsiban. Súlyos árvíz pusztított Lengyelországban. Mintegy 400 embert kellett evakuálnia a lengyel tűzoltóságnak, köztük többen koronavírusos betegek. A hétvégén 229 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Nem közlekednek a vonatok Pilisvörösvár és Piliscsaba között, mert elgázolt egy embert a vonat Klotildligetnél a vasúti átjáróban - közölte a Mávinform sajtóügyeletese. Új kerékpársávok, illetve buszok és biciklik által közösen használható forgalmi sávok kialakítása kezdődik el a VIII. kerületi Baross utcában - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budapest-Kunszentmiklós-Tass vasútvonalon, Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között felsővezeték-probléma miatt egyelőre nem közlekednek a vonatok - közölte a Mávinform. Érvényesült a papírforma az asztalitenisz Extraliga négyes döntőjének elődöntőiben: a férfiaknál a Celldömölk és a Pécs, míg a nőknél a Budaörs és az Erdért jutott be a hétfői fináléba. Hanga Ádám bekerült a spanyol kosárlabda-bajnokság második számú álomcsapatába.