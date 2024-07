Szabó Csaba: A magyar egyetemek jelentős lépéseket tettek affelé, hogy Európa élvonalához közel kerüljenek + videó

Hankó Balázs - kultúráért és innovációért felelős miniszter: "Az idei felvételi az egy megújult felvételi, tehát a pontszámítás módszertana is teljes mértékben új volt. Így az idei évi pontok azok az elmúlt évi pontokkal nem hasonlíthatóak össze. Engedje meg hogy néhány dolgot ebből kiemeljek. Az egyik az hogy bevezettük a száz intézményi pontot, minden egyetem saját maga adhatta meg az intézményi pontjaikat, ebből adódik többek között az is meg hogy az érettségi tárgyak is mások lehettek hogy ahány helyre jelentkezett a jelentkező vélhetősen annyi pontszáma lett."

