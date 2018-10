Szabó az ügyészségen tesz feljelentést a Jobbik kétes pénzügyei miatt

„Szabó Balázs egyszerűen hazudik és a Jobbik a legsúlyosabb jogi eszközöket fogja igénybe venni, annak érdekében, hogy a hasonló intézményesített hazudozástól elvegye a hasonlók kedvét” – így reagált Magyarország élőben című műsorunkban a Jobbik alelnöke az elmúlt napok vádjaira. A párt két korábbi regionális igazgatója is azt állította, hogy készpénzt kapott a pártvezetéstől, amit a tagoknak kellett befizetnie a Jobbik számlájára.

„A jobbikban a karrierútjukat meg nem talált személyek, ennek a közösségnek a tagjaiként semmiféle kifogást nem emeltek a Jobbik ilyen vagy olyan működési pontjai ellen. Majd a távozásuk után 1-2 nappal látszólag megvilágosodnak és intézményesített módon 2-3 naponta fog valamelyik érintett távozó a Fidesz-KDNP médiájának támogatásával előállni valami hasonló képtelen történettel” – jelentette ki Z.Kárpát Dániel.

A Hír TV-nek Szabó Balázs azt mondta: várja a Jobbik lépéseit, de ő jövő héten megteszi a feljelentését az ügyben. „Állok elébe, minden állításomért vállalom a felelősséget, és, hogy nyomatékosítsam, hétfőn meg is fogom tenni az ügyészségen a feljelentésemet Budapesten, szerintem ez önmagáért beszél. Konkrétan én is fizettem be összeget, egy 350 ezer forintost, én ezt kérdeztem azóta is, hogy ezek a pénzek honnan származnak, majd még kellett volna befizessek, de ennek már nem tettem eleget,l elkezdtem gyanakodni, hogy ezek a pénzek nem tiszta eredetűek” – jelentette ki Szabó Balázs, volt jobbikos önkormányzati képviselő.

Közben a Jobbik frakcióból nemrég kizárt Volner János arról írt a Facebookon, hogy a Jobbik Stummer János veheti át a Jobbik vezetését, ha a párton belül végbe megy a baloldali fordulat. A Karc Fm vasárnap adásba kerülő műsorában Volner János arról is beszélt, hogy ennek jegyében a Jobbik nem fogja megszavazni a Sargentini-jelentés elítélését célzó kormányzati javaslatot sem.

A Jobbik országgyűlési képviselője egyelőre nem ismertette, hogyan fognak szavazni a jövő héten.

Volner János ellen egyébként etikai vizsgálat is kezdődött a Jobbikban.