Szabálytalansági eljárás Egerben

Továbbra is hallgat a botrányról a főpolgármester

A Jobbik támogatottságát is elvesztheti Karácsony Gergely az önkormányzati választásra. A párt alelnöke a HírTV-nek elmondta: nem állnak be olyan jelölt mögé akinek a füle mögött vaj van. Közben már a baloldali portálok is kritizálni kezdték Budapest első emberét, amiért nem tisztázza magát a pénzmosási ügyben.