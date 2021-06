Szabálysértő adománygyűjtő kampány

Pártfinanszírozási és adatvédelmi szabályokat is sérthet a baloldali pártok közös adománygyűjtő kampánya - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolójában kifejti: legutóbb a Jobbik elnöke, Jakab Péter volt az, aki a parlamenti rendbontások után a választókkal fizettette meg a házszabály megsértése miatt rá kiszabott büntetést, de a párbeszédes Tordai Bence és Hadházy Ákos is gyűjtött már pénzt a szavazóitól. Most azonban a szivárványkoalíció pártjai együtt kérnek adományokat ahhoz, hogy az előválasztással felmerülő kiadásaikat finanszírozni tudják.