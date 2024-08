Szabadlábra helyezése után akár kezet is foghat Karácsony Gergellyel a Lánchíd-botrány főszereplője

A brutális drágulást már abban az időben is többen kifogásolták, de Karácsonyék érdemi magyarázatot nem adtak. Lehettek persze olyan bennfentesek, akik tudhatták a drágulás tényleges okát. Közéjük tartozik Bajnai Gordon régi bizalmasa is, aki egy Magyar Nemzet által megismert hangfelvétel-leirat szerint arról beszélt egyik ismerősének, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe Karácsonyék idején a Lánchíd felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza fontos baloldali potentátoknak.

