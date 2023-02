Megosztás itt:

A Jámbor András által is ismert nő - a gyanú szerint - több társával rontott rá egy munkába igyekvő férfira Budapesten. A rendőrség több embert is őrizetbe vett már, a körözéseket azonban tovább bővítették: egy 21 éves német nő ellen is elfogatóparancsot adtak ki.