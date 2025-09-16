A bandaháború mellett gondot jelent az antiszemitizmus megjelenése is Svédországban + videó

A Híradóban élőben kapcsoltunk Stockholmba, Bugnyár Zoltán kollégánkhoz. Amint hallottuk, a kormánykoalíciót kívülről támogató Svéd Demokraták szakpolitikusa elismerte, hogy valós probléma, hogy iskoláskorú gyerekeket toboroznak a bűnbandák súlyos bűncselekmények elkövetésére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egy évvel a Draghi-jelentés után Ursula von der Leyen brüsszeli beszédében három kulcsterületet jelölt meg: innováció, dekarbonizáció és külső függőségek csökkentése. A programok eddig hoztak eredményeket, de a végrehajtás lesz a következő évek próbája.