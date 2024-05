Sűrűbben mennek a vonatok a Balatonhoz + videó

Megosztás itt:

Megkezdődött az előszezon, hétfőtől sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz. A Déli pályaudvar, Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között már kétóránként közlekednek Déli-Parti InterRégió vonatok.

Váczi Viktor, sajtóügyeletes, MÁV: "A balatoni előszezoni menetrend május 13.-tól, június 21.-éig tart. ebben az időszakban már sokkal több vonat közlekedik a Balaton éli és északi partjára is. Jelenleg elsősorban a hétvégi időszakban indul több vonat de majd, a nyári főszezonban a munkanapokon is több járat közlekedik a fővárosból is, illetve más országrészekből is a tópart felé."

A MÁV sajtóügyeletese azt is elmondta, hogy a déli parton az eddigi, óránként közlekedő, tópart illetve Balaton intercity mellett a tavalyi évhez hasonlóan idén is, már elindultak elindulnak a Bagolyvonatok a déli parton.

Váczi Viktor, sajtóügyeletes, MÁV: "Ezek a péntek és szombat éjszakai főleg a bulizók fesztiválozók kedvéért induló járatok. Ezekkel biztonságos a hazajutás a Balaton déli partjáról a fővárosba."

A március elsejétől bevezetett tarifa reformnak köszönhetően lényegesen egyszerűbbé és olcsóbbá vált a közösségi közlekedés, így akár a tóparti nyaralásokhoz vagy a balatoni kirándulásokhoz, is igénybe lehet venni az országbérletet.

Június 22-től, a főszezoni menetrend indulásától további vonatokat állítanak az utasok szolgálatába, hogy megkönnyítsék a balatoni kirándulásokat és nyaralásokat. Ekkortól a keleti országrészt: Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal.