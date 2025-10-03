Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor + videó

Megosztás itt:

Ez egy délibáb. Ez egy illúzió. Ez össze fog omlani, és ennek súlyos következményei lesznek – így értékelte a koppenhágai csúcson bemutatott európai terveket az orosz-ukrán háború folytatásáról és finanszírozásáról a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában úgy összegezte az európai stratégiát, hogy nincs racionális alapja, mert eleve komoly gazdasági nehézségei vannak az Európai Uniónak, ezért képtelenség finanszírozni a háborút.

A kormányfő kitért a koppenhágai csúcsértekezlet másik nagy vitájára. Orbán Viktor Ukrajna Uniós tagságával kapcsolatban emlékeztetett arra az alapelvre, hogy minden tagállamnak joga van nemet mondani egy újabb ország felvételére. A miniszterelnök szerint segíteni kell Ukrajnát, de a közös szövetségi rendszer háborúba sodorná Magyarországot.